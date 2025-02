Demonstratie bij monument Stonewall om aanpassing 'LGBTQ+'

NEW YORK (ANP/RTR) - Bij het nationale monument Stonewall in New York hebben vrijdag honderden mensen gedemonstreerd tegen aanpassingen aan de officiële overheidswebsite over Stonewall. Het bekende acroniem 'LGBTQ+' was donderdag online gewijzigd in 'LGBQ+', later verdwenen ook de Q en +, waarna 'LGB' overbleef. Dat acroniem werd in de jaren 90 gebruikt en is minder inclusief dan het hedendaagse LGBTQ+ (in het Nederlands LHBTQIA).

De New Yorkse homobar Stonewall was in 1969 het toneel van rellen die wereldwijd gelden als katalysator van de homorechtenbeweging. Oud-president Barack Obama maakte de plek in 2016 tot een nationaal monument. Op de website daarover verdwenen deze week de verwijzingen naar alles wat niet lesbisch, homo- of biseksueel is. Termen als 'transgender' en 'queer' werden weggehaald, in lijn met het beleid van Donald Trump.

Aanwezige demonstranten noemen het nieuwe beleid volgens The New York Times "een aanslag op de waarheid". Dat informatie is verdwenen van de site van het nationale monument beschouwen ze als "een poging om de geschiedenis te wissen". "Mensen zeggen dat het hier veilig is, omdat New York een Democratische staat is, maar dat is een illusie", aldus een demonstrant tegen de krant.

De Amerikaanse president kondigde na zijn inauguratie aan dat in de Verenigde Staten nog slechts twee geslachten mogen bestaan: man en vrouw. Hij wil een einde maken aan diversiteitsbeleid. Verschillende overheidswebsites haalden in de afgelopen weken informatie offline die verwijst naar bijvoorbeeld transgenderzorg of genderidentiteit.