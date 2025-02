Wiersma over stikstofuitstoot: alle sectoren moeten leveren

DEN HAAG (ANP) - In het nieuwe pakket stikstofmaatregelen dat het kabinet voorbereidt zullen niet alleen boeren, maar 'alle sectoren' in hun uitstoot moeten snoeien, zegt minister van Landbouw Femke Wiersma (BBB) zaterdag in gesprek met De Telegraaf. Wiersma overweegt lagere snelheidslimieten op de snelweg en sluiting van luchthavens en bedrijven. "Alle opties liggen op tafel", zegt ze.

Na afloop van de ministerraad vrijdag zei Wiersma dat het kabinet denkt aan een "noodwet" om uit de stikstofimpasse te komen. Door een recente uitspraak van de Raad van State is het moeilijker geworden vergunningen te verlenen voor activiteiten die tot meer stikstofuitstoot leiden. De coalitiepartijen spraken in hun hoofdlijnenakkoord af dat er een nieuwe ondergrens moet komen waarmee activiteiten met een beperkte uitstoot geen vergunning behoeven.

Door de stikstofuitstoot van andere sectoren te verminderen, hoeft volgens Wiersma de veestapel mogelijk niet te krimpen. "Wat mij betreft, kun je gewoon aan je milieudoelen voldoen, zonder dat je hoeft te krimpen", zegt ze. Het is volgens de bewindsvrouw onvermijdelijk om in Nederland de stikstofuitstoot flink te verminderen, maar dan niet alleen door boeren. "Alle sectoren moeten gaan leveren."

In het stikstofplan van het kabinet krijgen boeren een emissieplafond, aldus Wiersma. "Kom je daarboven, kun je zelf kiezen welke maatregelen je neemt, zoals vernieuwde stalsystemen, ander voer, innovatie, extensivering. Maar je kunt bijvoorbeeld ook voor extra rechten kiezen, zonder er meer dieren tegenover te zetten."