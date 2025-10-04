ECONOMIE
Demonstratie op Dierendag voor dierenwelzijn in veehouderij

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 13:26
anp041025070 1
AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer tweehonderd mensen zijn zaterdagmiddag, op Dierendag, bijeen op de Dam in Amsterdam voor een protestmars. Dierenbeschermingsorganisatie Wakker Dier vraagt daarmee aandacht voor betere leefomstandigheden voor dieren in de veehouderij.
De demonstranten willen onder meer dat dieren buiten kunnen grazen en scharrelen, en dat staarten en hoorns niet afgeknipt worden. "Al meer dan twintig jaar belooft de politiek dat het beter wordt. Eerlijker. Dierwaardiger. Maar keer op keer wordt die belofte verbroken. Keer op keer trekt de industrie aan het langste eind", aldus Wakker Dier, samen met enkele andere dierenorganisaties.
Over nieuwe plannen om dat dierenwelzijn te verbeteren is de organisatie niet te spreken. De overheid heeft afspraken vastgelegd in een convenant met diverse maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties. Verder neemt de overheid een aantal maatregelen waaraan boeren zich op lange termijn moeten houden. Wakker Dier vindt het allemaal weinig voorstellen en heeft daarom "vlak voor de verkiezingen" deze demonstratie georganiseerd.
