Liefdeshoogleraar weet de factoren voor een goede relatie: "Seks wordt vaak overschat"

"We hebben het verleerd om van relaties werk te maken," vindt hoogleraar liefdesrelaties Catrin Finkenauer (52). Ze volgde een paar honderd pasgetrouwde stellen in het eerste jaren van hun huwelijk en weet de drie factoren voor een gelukkig huwelijk.

"Vertrouwen, zelfbeheersing en waardering," klinkt het ietwat saai in Het Parool. "Vertrouwen gaat over trouw zijn, maar vooral over vertrouwen hebben in de ander. Zelfbeheersing is het houden van beloften, geen geheimen verklappen, verleidingen weerstaan. Waardering gaat over dankbaarheid," vervolgt de hoogleraar die van de liefde haar beroep heeft gemaakt.

"Dankbaarheid is belangrijk voor een relatie. Het is een signaal dat een partner goed is voor je. Door dat signaal word je gemotiveerd om dat in stand te houden. Je werkt dan harder aan de relatie. Dat gaat echt over kleine dingen als: dankjewel zeggen omdat het vuilnis is buitengezet. Even aanraken tussendoor. Even zeggen: 'Wat fijn dat jij er bent'."

"Wat mensen vooral nodig hebben is begrip. Dat ik denk dat jij mij begrijpt. Of dat ook echt zo is, maakt niet eens zo veel uit. Zo lang ik denk dat jij mij begrijpt, gaat het goed. Als die drie gegevens goed zijn, en ze gelden voor beide partners, gaan ze niet meer uit elkaar."

Ze vindt in feite ook dat mensen te snel uit elkaar gaan. "We verleren het om van relaties werk te maken. Hoe zit je moeilijke tijden uit? Hoe luister je naar elkaar zonder op de telefoon te kijken? Zelfs met kinderen denken partners: we vinden het niet zo leuk meer, dus we gaan uit elkaar. Dat gaat zo makkelijk. Kinderen leren vervolgens niet hoe ze moeten doorgaan als het niet meer leuk is. Scheiden 'runs in the family'."

Finkenauer weet dat veel mensen ongelukkiger zijn na een scheiding. Haar advies? "Een realitycheck om te weten wat het betekent om alleenstaand te zijn tussen mensen die wel relaties hebben, zou goed zijn. Je verliest veel na een scheiding, ook je netwerk van vriendschappen die je om je huwelijk heen hebt opgebouwd."

Ze raadt het af om uit elkaar te gaan als 'de passie weg is'. "Seks is leuk, maar niet het belangrijkste voor een lange relatie. Stel je hebt fantastische seks en die andere dingen niet, dan denk ik niet dat je een langdurige relatie kunt hebben. Als je al die dingen wel goed hebt geregeld, maar geen seks hebt, kun je een lange relatie hebben. Seks wordt vaak overschat. Mensen hebben een vertekend beeld van hoeveel seks anderen hebben."