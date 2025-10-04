Individualisering op sommige vlakken doorgeschoten, vindt Jetten

DEN BOSCH (ANP) - Nederland is op sommige vlakken te individualistisch geworden, vindt D66-leider Rob Jetten. Op het congres van zijn partij in Den Bosch zei hij: "Dat zie je natuurlijk aan de bubbels waar we online in zitten, hoe moeilijk het is om soms nog nieuwe mensen te ontmoeten. En dat is zonde, maar dat kunnen we denk ik ook weer kantelen."

D66 is van oudsher een partij die opkomt voor individuele vrijheden, terwijl socialistische of christelijke partijen eerder bekendstaan om pleidooien voor gemeenschapszin. In een toespraak begon Jetten over mienskip, noaberschap en "omkijken naar elkaar".

"Wij zijn een partij die enorm staat voor die individuele vrijheid en voor zelfbeschikking, en dat doen we nog steeds", zei Jetten na zijn toespraak tegen het ANP. "Maar ik denk dat veel mensen de afgelopen jaren, zeker na de coronatijd, ook een beetje gemeenschapszin zijn kwijtgeraakt."

Plannen

Gevraagd naar plannen die voor hechtere gemeenschappen kunnen zorgen, wees Jetten op de nieuwe woningen die de komende jaren worden gebouwd. "Dat je in die nieuwe wijken, steden en dorpen meteen nadenkt over: hoe ontmoeten mensen elkaar? Hoe wonen we door elkaar? Hoe creëer je scholen waar kinderen uit alle klassen samen naar school gaan en nieuwe vriendschappen opdoen?"

Alleen zelfbeschikking is niet genoeg, heeft D66 de afgelopen jaren volgens Jetten vastgesteld. "Ook dat bevrijde individu heeft behoefte om het samen met anderen te doen."