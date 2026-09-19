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Demonstratie Spuiplein Den Haag voorbij

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 14:23
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DEN HAAG (ANP) - De demonstratie 'Tegen fascisme en voor inclusiviteit' op het Spuiplein in Den Haag is afgelopen. De laatste mensen lopen weg, ziet een ANP-verslaggever. De organisatie roept deelnemers op niet via het Centraal Station te gaan, omdat dat dicht bij het Malieveld is, waar een grimmige sfeer is ontstaan en de ME wordt aangevallen. De deelnemers kunnen onder begeleiding van de politie naar station Den Haag Holland Spoor.
Enkele tientallen mensen hebben meegedaan aan de demonstratie. Onder meer de Bond voor Precaire Woonvormen, de Haagse Antifa Coalitie, BIJ1 en de Revolutionair Socialistische Partij waren volgens een woordvoerder betrokken bij het protest.
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