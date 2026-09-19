Vanaf eind september stuurt ABP het voorlopige transitieoverzicht naar alle werknemers die nog via het fonds pensioen opbouwen. Op dat overzicht staat een inschatting van je pensioenbedragen in de vernieuwde pensioenregeling per 1 januari 2027 én in de huidige regeling. De verleiding is groot om meteen naar het eindbedrag te scrollen. Slimmer is om eerst te kijken of de uitgangspunten kloppen.

Wat er precies op je mat valt

ABP heeft ruim 3 miljoen deelnemers, daarom worden de overzichten gespreid verstuurd. Gepensioneerden kregen hun VTO in augustus. Deelnemers die nu nog pensioen opbouwen ontvangen hun overzicht vanaf eind september. Gewezen deelnemers volgen eind oktober. Uiterlijk 30 november heeft iedereen zijn of haar overzicht ontvangen.

Alle deelnemers kregen tussen 7 en 18 juli al een PensioenGids, digitaal of per post. Die gids bevat een leeswijzer waarin je stap voor stap wordt meegenomen in de informatie op het overzicht. In het VTO wordt verwezen naar de gids, en je kunt hem ook op je persoonlijk portaal terugvinden. Dat loont, want het overzicht is minder eenvoudig dan het eruitziet. Momenteel loopt ook de landelijke campagne Pensioenduidelijkheid (14 september tot en met 18 oktober), die extra aandacht vraagt voor de nieuwe pensioenregels.

Begin bovenaan, niet bij het eindbedrag

Controleer als eerste je geboortedatum, burgerlijke staat, de periodes waarin je via ABP pensioen opbouwde en of je status klopt. Een fout in de uitgangsgegevens kan doorwerken in de getoonde bedragen. Wie onlangs van baan is veranderd, minder is gaan werken of gescheiden is, moet extra goed opletten. ABP krijgt je pensioengegevens aangeleverd via je werkgever; kloppen gegevens niet, geef het dan door aan je werkgever.

Vergelijk je huidige pensioen met het nieuwe

Op het overzicht staan twee bedragen naast elkaar: je verwachte pensioen in de huidige regeling en in de vernieuwde regeling. In het nieuwe stelsel beweegt het geld in je pensioenpot mee met de economie en de beleggingsresultaten. Je pot kan daardoor omhoog en omlaag gaan. Het VTO is een eerste inschatting op basis van de informatie die ABP nu heeft en de rekenregels die horen bij de overgang. Een verschil tussen oud en nieuw hoeft geen alarm te zijn, maar als het groot is, wil je begrijpen waarom.

In 2027 komt er een definitief transitieoverzicht met nauwkeuriger bedragen. Wat je nu ziet is een richting, geen belofte.

De compensatieregel die veel mensen missen

Sociale partners hebben in het transitieplan afgesproken dat deelnemers van 40 jaar en ouder die pensioen opbouwen compensatie krijgen. In de huidige regeling betalen alle deelnemers, ongeacht hun leeftijd, dezelfde premie en krijgen dezelfde pensioenopbouw. Dat heet de doorsneesystematiek. Die verdwijnt, en oudere werknemers worden daarvoor gecompenseerd. De compensatie wordt eenmalig toegevoegd aan je individuele pensioenpot. De hoogte is afhankelijk van je geboortejaar en je pensioengrondslag.

Let op: ga je vóór 1 januari 2027 uit dienst of (deels) met pensioen of minder werken, dan krijg je minder of geen compensatie. ABP kijkt naar je gemiddelde deeltijdpercentage over heel 2026: ga je minder werken, dan daalt dat gemiddelde, en daarmee je compensatie. Over wat een overstap naar een andere werkgever voor je pensioen betekent, schreven we eerder in Nieuwe baan, minder pensioen: de regel die in geen enkel sollicitatiegesprek voorbijkomt

Klopt je partnerpensioen?

In de vernieuwde regeling geldt partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering alleen zolang je bij ABP pensioen opbouwt via je werk. Standaard is er na drie maanden na het einde van je dienstverband geen partner- en wezenpensioen meer. De hoogte van de uitkering is 41% van het pensioengevend inkomen. Het partnerpensioen dat je tot 1 januari 2027 opbouwt, blijft wél staan: je nabestaanden ontvangen dit vanaf het moment dat je overlijdt, ook als je dan geen pensioen meer opbouwt bij ABP.

Je partner moet hiervoor bij ABP bekend zijn. Controleer in elk geval of je partner goed geregistreerd is bij ABP. Staat er 'geen partner bekend' terwijl je samenwoont of getrouwd bent? Meld je partner dan nu aan.

Het is voorlopig, niet definitief

Het overzicht dat je nu krijgt is vooral bedoeld om te checken: kloppen je gegevens, en is de richting van de berekening logisch? De persoonlijke cijfers maken zichtbaar wat de verandering mogelijk voor jouw inkomen betekent. Wie gegevens of bedragen niet begrijpt, doet er goed aan tijdig uitleg te vragen, en niet te wachten tot de definitieve overgang al heeft plaatsgevonden. Wil je daarnaast je totale pensioenoverzicht inclusief andere fondsen bekijken? Hoe je via mijnpensioenoverzicht.nl je eigen pensioengat berekent, beschreven we eerder in Hoeveel spaargeld heb je écht nodig na je pensioen?

Het VTO is geen brief om op de stapel te leggen. Het is een controlemoment, op het moment dat het er nog toe doet.