ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze klachten op middelbare leeftijd zijn gelinkt aan een bijna 50 procent hoger risico op dementie

gezondheid
door Nina van der Linden
zaterdag, 19 september 2026 om 10:18
47947714_m
Volg ons op Google Nieuws
De ouderdom komt met gebreken, maar het liefst voorkom je die natuurlijk zoveel mogelijk. Zeker het verlies aan spiermassa en spierkracht kun je maar beter beperken, want dit is behoorlijk sterk gelinkt aan een groter risico op dementie.
Een grote analyse van 83 eerdere studies legt een opvallend verband bloot tussen sarcopenie – abnormaal verlies van spiermassa en spierkracht – en de gezondheid van de hersenen.
Bij mensen met sarcopenie lag het risico op dementie 42 procent hoger. Onder mensen van middelbare leeftijd, dus jonger dan 65 jaar, liep dat zelfs op tot 48 procent. Voor vasculaire dementie waren de cijfers nog opvallender. Sarcopenie hing samen met een 70 procent hoger risico.
“Het gaat niet alleen om hoeveel je weegt. Het behouden van spierkracht en spierfunctie lijkt ook belangrijk te zijn naarmate we ouder worden”, zegt voedingsonderzoeker Uraiporn Booranasuksakul van de Burapha University in Thailand. “Onze bevindingen laten zien dat spierverlies een belangrijk waarschuwingssignaal kan zijn voor het risico op dementie.”

Obesitas laat ander beeld zien

De analyse keek ook naar obesitas. Daar ontstond een heel ander patroon. Mensen jonger dan 65 jaar met obesitas hadden een 9 procent hoger risico op dementie. Bij 65-plussers met obesitas lag het risico daarentegen 17 procent lager dan bij leeftijdsgenoten zonder obesitas.
Dat zogenoemde obesitasparadox betekent niet automatisch dat overgewicht de hersenen beschermt. BMI maakt onvoldoende onderscheid tussen vet en vetvrije massa, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat extra lichaamsmassa daadwerkelijk enige bescherming biedt.
“Een hogere BMI kan een grotere metabole reserve bieden tegen katabole processen die vaak voorkomen bij dementie”, staat in de studie. “Vetweefsel produceert ook oestrogeen, dat neuroprotectieve effecten kan hebben bij oudere volwassenen.”
Een oorzakelijk verband tussen spierverlies en dementie is met deze analyse niet aangetoond. Het kan ook zijn dat dementie veranderingen in de lichaamssamenstelling veroorzaakt.
Er zijn wel biologische mechanismen die het verband kunnen verklaren. Skeletspieren produceren onder meer stoffen die neuroprotectieve, ontstekingsremmende en synapsbevorderende eigenschappen hebben. Minder spiermassa kan die signalering verminderen. Sarcopenie hangt daarnaast samen met insulineresistentie en minder lichaamsbeweging, factoren die de bloedtoevoer en vaatgezondheid van de hersenen kunnen beïnvloeden.
Bron: Science Alert

Lees ook

Wat je doet tussen je 45 en 65ste kan dementie met meer dan 12 jaar uitstellenWat je doet tussen je 45 en 65ste kan dementie met meer dan 12 jaar uitstellen
Dementie herkennen: de 10 symptomen en praktische tips voor patiënten en hun omgevingDementie herkennen: de 10 symptomen en praktische tips voor patiënten en hun omgeving
Waarom dementie meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannenWaarom dementie meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Hoeveel spaargeld heb je écht nodig na je pensioen?

kanteling-nederland-header

Nederland kantelt: het westen zakt, het oosten komt omhoog

shutterstock_2750745947

Scheiding na een lang huwelijk alleen: dit verrast vijftigers het meest

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Saldering stopt op 1 januari: zo verschuift het rendement van uw zonnepanelen

rente

De hypotheekrente stijgt deze week opnieuw, en het einde is niet in zicht: banken hebben de marktstijging nog niet volledig doorberekend

schimmelstippen-plafond-header

Die zwarte stipjes op je plafond zijn geen vuil (maar erger)

Loading