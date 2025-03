Zelensky: operatie in Koersk gaat verder, troepen niet omsingeld

Hoewel Oekraïense troepen in de Russische regio Koersk de afgelopen week onder druk zijn gezet is de operatie daar nog niet voorbij, schreef president Volodymyr Zelensky zaterdag op X. Volgens hem weten de Oekraïners daar nog steeds Russische troepen af te houden en zijn ze niet omsingeld.

De Russen claimden deze week de verovering van Soedzja, de enige Russische plaats van betekenis die nog in handen was van Oekraïne. Een kaart die het Oekraïense leger publiceerde, lijkt te bevestigen dat de Oekraïners zich daar hebben teruggetrokken.

Zelensky waarschuwde in zijn post ook voor een nieuw Russisch offensief in de regio Soemy. De Russen zouden veel troepen verzamelen bij de grens en dus klaar zijn om binnen te vallen. "We zijn hiervan op de hoogte, en we zullen het tegenhouden." Volgens Zelensky toont de troepenopbouw ook dat Rusland niet uit is op een staakt-het-vuren, waar de afgelopen dagen over gesproken is, maar juist door wil vechten.