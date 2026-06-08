Demonstraties in heel Frankrijk om dood Lyhanna

PARIJS (ANP) - In heel Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Lyhanna en het vermeende falen van het Franse justitiesysteem. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al eerder meerdere aangiften waren gedaan van misbruik van minderjarigen. De zaak heeft voor veel opspraak gezorgd.

Onder meer in Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd, meldt BFMTV. Ondanks een demonstratieverbod heeft een grote menigte zich ook verzameld voor het Franse ministerie van Justitie in Parijs.

Het lichaam van Lyhanna werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje van het slachtoffer werd opgepakt. Eerder op maandag heeft de Franse minister van Justitie, Gérald Darmanin, opgedragen 70.000 aangiften die met kinderen te maken hebben met spoed te onderzoeken.