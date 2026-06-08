Italië onderzoekt Israëlische minister om omgang met flotilla

ROME (ANP/RTR) - In Italië is een onderzoek ingesteld naar de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir om diens behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. De opvarenden van die actievloot die op weg was naar Gaza werden nabij Kreta onderschept door Israël, waarna de activisten werden gearresteerd.

Hun behandeling in gevangenschap leidde tot veel discussie, onder meer vanwege een video waarin Ben-Gvir het detentiecentrum bezoekt en hen beschimpt. In reactie werd in meerdere landen de ambassadeur ontboden voor tekst en uitleg, waaronder in Nederland.

Enkele landen gingen verder en stelden sancties in tegen belangrijke Israëliërs. Zo stelde Ierland recentelijk een inreisverbod in tegen Ben-Gvir en collega-minister Bezalel Smotrich (Financiën). Ook in Nederland kregen de twee bewindslieden eerder een inreisverbod opgelegd.

Ben-Gvir zei eerder in reactie op de Italiaanse kritiek niet bang te zijn voor een onderzoek.