ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstrerende boeren rijden over snelweg in Friesland

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 23:28
anp100826192 1
SEXBIERUM (ANP) - Boeren hebben maandagavond in Friesland met trekkers over de snelweg gereden. Dat gebeurde na afloop van een protestactie in Sexbierum.
Een ANP-fotograaf zag dat groepjes boeren over de A31 reden. De politie was daarbij aanwezig.
De boeren waren daarvoor bijeengekomen op een weiland langs diezelfde snelweg. Meer dan honderd trekkers hadden zich daar verzameld om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een deel van de boeren had de Nederlandse vlag omgekeerd aan het voertuig hangen.
In Overijssel waren maandagavond ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

59148700_m

"Morgen wordt het menens": 150 glastuinders zonder water door sproeiverbod, faillissementen dreigen

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

Loading