Den Haag hoeft niet in te grijpen bij moskee as-Soennah

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Den Haag hoeft niet op te treden tegen de moskee as-Soennah. De stichting Femmes For Freedom had dat geëist, omdat imams in de moskee zouden oproepen tot geweld tegen vrouwen en ongelovigen. De Raad van State zegt dat de gemeente niet zomaar kan ingrijpen, omdat er vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst gelden. Als de stichting moeite heeft met zulke uitspraken, moet ze zelf een rechtszaak tegen de moskee aanspannen, voegt de Raad eraan toe.

Femmes For Freedom had begin 2019 een verzoek ingediend bij de toenmalige burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, onder het motto #RedDeVagina. Aanleiding daarvoor waren uitgelekte uitspraken die een prediker in 2015 had gedaan. Hij had daarin onder meer vrouwenbesnijdenis aanbevolen. Hij werd vervolgd voor opruiing en aanzetten tot geweld tegen vrouwen, maar in hoger beroep sprak het gerechtshof hem vrij. De moskee zelf heeft afstand genomen van de uitspraken.

Volgens Femmes For Freedom waren zulke uitspraken deel van "een consequent gevaarlijk patroon" van de moskee. De stichting eiste daarom dat de gemeente het gebedshuis zou sluiten of andere maatregelen zou nemen. Den Haag weigerde dat. Femmes For Freedom vocht dat aan bij de rechtbank, maar die wees de eis ook af. Daarna stapte de stichting naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

Gemeentewet

De stichting voor vrouwenrechten had een beroep gedaan op de Gemeentewet. Daarin staat dat een burgemeester mag ingrijpen bij een verstoring van de openbare orde. Volgens de Raad van State gaat dit over "samenscholingen, oploopjes of acties op openbare plaatsen", niet over wat er in een moskee gezegd wordt. Bovendien is het een bevoegdheid om in te grijpen en niet een verplichting, zeggen de rechters.

Femmes For Freedom vindt dat de Raad van State een vrijbrief geeft "voor genitale verminking en femicide", oftewel vrouwenmoord. De uitspraak is volgens de organisatie "een klap in het gezicht van 41.000 Nederlandse vrouwen die al slachtoffer werden en van 4200 meisjes die in gevaar zijn". De stichting wil dat de politiek met wetgeving komt "die het mogelijk maakt om effectief en proactief op te treden" tegen mensen en organisaties die vrouwenbesnijdenis aanbevelen.