Verkenner ziet nu wel meerderheidscoalitie in provincie Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het lijkt toch mogelijk om in de provincie Groningen een stabiel provinciebestuur te vormen dat stoelt op een meerderheid in Provinciale Staten. De partijen BBB, VVD, PvdA, GroenLinks en Groninger Belang gaan proberen een nieuw college te vormen, zei verkenner en oud-burgemeester van Groningen Peter den Oudsten bij de presentatie van zijn tweede rapport

Het voornemen is dat er zes gedeputeerden komen, een meer dan in het huidige college. De komende weken worden gesprekken op hoofdlijnen gevoerd om dat te vormen. De fractievoorzitters moeten zo snel mogelijk onder leiding van een formateur om tafel, is het advies van Den Oudsten.

Op 25 september viel de coalitie van BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang door onenigheid over een windmolenpark. Den Oudsten had eind oktober na zijn eerste verkenningsronde geconcludeerd dat een stabiel bestuur toen niet mogelijk was, mede omdat de BBB als grootste partij zich volgens andere fracties hard opstelde en niet luisterde en reflecteerde.