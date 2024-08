Britse premier onder druk door toenemende stakingsdreiging

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De druk op de nieuwe Britse premier Keir Starmer is toegenomen, doordat meer vakbonden dreigen met stakingen in de komende weken. Vakbonden die artsen, treinmachinisten, lokale overheidsmedewerkers en douanepersoneel vertegenwoordigen, behoren nu tot degenen die loonsverhoging eisen en anders dreigen het werk neer te leggen.

Starmer heeft het beëindigen van de lange reeks stakingen in het Verenigd Koninkrijk als prioriteit van zijn regering bestempeld. Sinds zijn aantreden zes weken geleden heeft de premier een reeks loonovereenkomsten gesloten met vakbonden. Daarmee hoopt hij een einde te maken aan de stakingen, die voor een groot deel onder het premierschap van zijn conservatieve voorganger Rishi Sunak zijn begonnen.

Door de loonovereenkomsten met sommige vakbonden, wordt de Labourregering nu echter geconfronteerd met het vooruitzicht dat andere werknemers met stakingen dreigen om ook hogere lonen af te dwingen. Starmer ondertekende onder meer een nieuwe loonovereenkomst voor jonge artsen, die er daardoor de komende twee jaar gemiddeld 22 procent bijkrijgen. Ook ging hij akkoord met een loonsverhoging voor treinmachinisten die zijn aangesloten bij de vakbond Aslef.

Gelijke loonsverhoging

Treinmachinisten die op de spoorlijn tussen Londen en Edinburgh werken, zijn van plan om vanaf eind augustus elke zaterdag en zondag te staken om ook een hoger loon af te dwingen. Daarnaast eist de nationale vakbond voor de transportsector dat zijn leden een gelijke loonsverhoging krijgen als die van Aslef. Ook willen lokale vakbonden voor overheidsmedewerkers nieuwe gesprekken over salarissen. Douanepersoneel op Heathrow Airport dreigt vanaf eind deze maand te staken, terwijl de krant Telegraph meldde dat huisartsen een loonsverhoging van 11 procent eisen.

Starmer moet nu beoordelen of verdere salarisverhogingen betaalbaar zijn. De Britse minister van Financiën Rachel Reeves beweerde onlangs nog een gat van 22 miljard pond (bijna 26 miljard euro) in de begroting te hebben gevonden. Ook zouden loonsverhogingen de inflatie weer kunnen aanjagen en het moeilijker maken voor de Bank of England om de rente verder te verlagen.