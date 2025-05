Den Haag waarschuwt voor drukte door Gaza-demonstratie en Pride

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Den Haag waarschuwt voor drukte in en rond de stad komend weekend door een aantal evenementen. De hofstad staat zaterdag in het teken van Pride Den Haag, waarbij onder meer de zogeheten Pride Walk vanaf de Koekamp rondom de binnenstad wordt gelopen. Gelijktijdig zijn er verschillende demonstraties in de stad aangekondigd. Ook het mooie weer brengt veel mensen op de been, verwacht de gemeente.

Een grote demonstratie tegen de gewelddadigheden in Gaza begint zondag om 13.00 uur op het Malieveld. De deelnemers zijn opgeroepen allen in het rood te komen, waardoor ze samen een 'rode lijn' vormen als ze naar het Vredespaleis lopen.

De gemeente waarschuwt voor drukte op de wegen en wijst op afsluitingen in de stad, onder meer door de NAVO-top die eind volgende maand wordt gehouden.