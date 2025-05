Den Haag wil gratis openbaar vervoer tijdens NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Reizigers in Den Haag zouden tijdens de NAVO-top eind juni gratis gebruik moeten kunnen maken van bijvoorbeeld bus en tram. Het kabinet moet regelen dat het openbaar vervoer tijdelijk kosteloos beschikbaar is "als gebaar naar Hagenaars", vindt de Haagse gemeenteraad unaniem. De partijen willen dat er daarom een verzoek naar de overheid gaat.

Den Haag is op 24 en 25 juni gastheer van de NAVO-top, een van de grootste bijeenkomsten ooit in Nederland. Duizenden mensen, onder wie 45 regeringsleiders en staatshoofden, komen naar de stad. Delen van Den Haag zijn dan afgegrendeld van de buitenwereld en wegen in de Randstad zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten. Mensen krijgen het advies om de Randstad te mijden en zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

Bij eerdere NAVO-toppen in andere Europese landen was het openbaar vervoer gratis, stellen VVD en GroenLinks, de indieners van de motie.