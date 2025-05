President Ecuador: hulp van Israël in strijd tegen drugskartels

QUITO (ANP/AFP) - De Ecuadoraanse president Daniel Noboa heeft donderdag verteld dat hij hulp had gezocht bij Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om de drugskartels te bestrijden die het Zuid-Amerikaanse land terroriseren.

De 37-jarige president, die vorige maand herkozen werd, zei tegen het Franse persbureau AFP dat Israël en de VAE hadden ingestemd met het verstrekken van inlichtingen "om te helpen" bij de bestrijding van cocaïnehandelaren.

Het ooit vredige Ecuador telde begin dit jaar gemiddeld één moord per uur, terwijl de kartels streden om de controle over de cocaïneroutes die via de havens van het land lopen.

Tijdens de presidentscampagne opperde Noboa dat er Amerikaanse speciale eenheden naar Ecuador gestuurd moesten worden om het geweld aan te pakken. Hij stelde ook wettelijke hervormingen voor om Amerikaanse bases weer te kunnen openen.