Denemarken draagt vier F-35's bij aan Noordpoolmissie NAVO

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 10:18
MÜNCHEN (ANP/RTR) - Denemarken levert vier F-35-gevechtsvliegtuigen voor de nieuwe Noordpoolmissie van de NAVO. Ook de Verenigde Staten zullen aan de Arctic Sentry-missie bijdragen, zegt defensieminister Troels Lund Poulsen.
Denemarken wilde de nieuwe militaire missie graag om de VS af te brengen van hun plannen om Groenland in te lijven. De Amerikaanse president Trump beweerde dat het strategisch gelegen eiland als zelfstandig onderdeel van Denemarken niet veilig is voor Rusland en China.
Arctic Sentry wordt gevuld met al geplande militaire oefeningen en activiteiten in het poolgebied. Ook de Deense F-35's zouden er volgens Poulsen toch al, samen met Zweedse gevechtsvliegtuigen, oefenen.
Poulsen verwacht dat ook de VS gaan meedoen, zei hij op de grote veiligheidsconferentie in München. Dat zou gelden als een teken dat de VS de missie omarmen, zeiden NAVO-diplomaten eerder. Twijfels daarover wuift de NAVO weg. Zij wijst erop dat een Amerikaanse NAVO-admiraal het bevel krijgt over Arctic Sentry.
