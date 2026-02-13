ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Premier Frederiksen spreekt in München met Rubio over Groenland

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 10:14
anp130226088 1
MÜNCHEN (ANP/RTR) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft tijdens de veiligheidsconferentie in München een ontmoeting gepland met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Ze zullen het onder meer hebben over Groenland, zei Frederiksen bij aankomst in München.
Denemarken en de Verenigde Staten botsten vorige maand openlijk over Groenland, het arctische eiland dat de VS onder controle willen hebben, maar dat onderdeel is van het Deense koninkrijk. De crisis leek eind januari voorlopig te zijn afgewend toen Trump zijn dreiging met een militaire overname introk, maar daarmee is het conflict nog niet opgelost. De twee landen praten verder over hun onenigheden.
Volgens Frederiksen toont deze crisis vooral dat de Europeanen meer op eigen benen moeten staan. "De Amerikanen zijn eigenlijk al sinds Trumps inauguratie heel eerlijk geweest", zei ze in München. "De VS bewegen zich af van Europa." De Europese landen zouden dit moment dan ook moeten aangrijpen om zich sneller te bewapenen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

ANP-544159067

Zo herken je diabetes type 2: deze signalen mag je niet negeren

ANP-477985516

Vind jij Android een afknapper? Dit is hoe jongeren er tegenaan kijken

ANP-518209429

Helpt heet water drinken echt om af te vallen?

27442114_m

Wat is er aan de hand bij Heineken? En waarom ontslaan winstgevende bedrijven duizenden mensen?

13ebeb7e ef8d 11ef a81b e663ed418346

Jorik uit Winter Vol Liefde: "Je ziet op tv niet hoe gezellig Hanneke echt is"

Loading