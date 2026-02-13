Premier Frederiksen spreekt in München met Rubio over Groenland

MÜNCHEN (ANP/RTR) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft tijdens de veiligheidsconferentie in München een ontmoeting gepland met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Ze zullen het onder meer hebben over Groenland, zei Frederiksen bij aankomst in München.

Denemarken en de Verenigde Staten botsten vorige maand openlijk over Groenland, het arctische eiland dat de VS onder controle willen hebben, maar dat onderdeel is van het Deense koninkrijk. De crisis leek eind januari voorlopig te zijn afgewend toen Trump zijn dreiging met een militaire overname introk, maar daarmee is het conflict nog niet opgelost. De twee landen praten verder over hun onenigheden.

Volgens Frederiksen toont deze crisis vooral dat de Europeanen meer op eigen benen moeten staan. "De Amerikanen zijn eigenlijk al sinds Trumps inauguratie heel eerlijk geweest", zei ze in München. "De VS bewegen zich af van Europa." De Europese landen zouden dit moment dan ook moeten aangrijpen om zich sneller te bewapenen.