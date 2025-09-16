Denemarken kondigt extra investeringen in Groenland aan

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken steekt de komende jaren extra geld in Groenland, een semiautonoom deel van het Deense koninkrijk. Tussen 2026 en 2029 wordt 1,6 miljard kroon (bijna 215 miljoen euro) geïnvesteerd in infrastructuur en gezondheidszorg.

Denemarken verleent Groenland jaarlijks subsidies van ongeveer 4,3 miljard kroon. De extra investeringen versterken de banden met het eiland. Het geld wordt gebruikt voor onder meer een nieuwe landingsbaan en een diepzeehaven. Ook betaalt Denemarken voor de behandeling van Groenlanders in Deense ziekenhuizen.

De Amerikaanse president Donald Trump wil het strategisch gelegen en grondstofrijke Groenland bij de Verenigde Staten voegen. De politiek in Nuuk heeft daar herhaaldelijk afkeurend op gereageerd. Groenland wil op termijn onafhankelijk worden. De Deense premier Mette Frederiksen steunt het eiland hierin.