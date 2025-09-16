Rusland en Belarus oefenen met kleine kernwapens voor slagveld

MINSK (ANP/RTR) - Rusland en Belarus hebben de afgelopen dagen geoefend met kleine kernwapens voor op het slagveld. Ze zijn niet echt gelanceerd, maar maakten deel uit van simulaties tijdens de grote gezamenlijke oefening 'Zapad'.

Oostelijke NAVO-landen als Polen, Litouwen en Letland volgen de oefening in hun buurland bezorgd. In 2021 was het tweejaarlijkse Zapad de opmaat naar de Russische invasie van Oekraïne, maar nu is de oefening noodgedwongen een stuk kleiner. Toch proberen Rusland en Belarus hun NAVO-buren te intimideren, klagen die laatsten.

Kernwapens zijn wereldwijd taboe, ook kleine zogeheten 'tactische'. Maar Rusland schermt er toch geregeld mee sinds de oorlog 3,5 jaar geleden voluit uitbrak. "Maar we zijn absoluut niet van plan iemand ermee te bedreigen", zei de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko.

Ook met de supersnelle en daardoor moeilijk te onderscheppen Oresjnik-raketten is tijdens Zapad geoefend, meldt de Belarussische legerchef.