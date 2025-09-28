Denemarken verbiedt burgerdronevluchten vanwege EU-top

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken verbiedt de komende dagen alle burgerdronevluchten in het hele land om de veiligheid te waarborgen, meldt het ministerie van Transport. "Op deze manier elimineren we het risico dat vijandelijke drones worden verward met legale drones en vice versa", zei minister Thomas Danielsen van Transport in een verklaring.

Denemarken is woensdag en donderdag gastheer van een EU-top waar regeringsleiders bijeenkomen.

Mysterieuze dronewaarnemingen in Denemarken sinds 22 september hebben geleid tot de sluiting van verschillende luchthavens. Denemarken hint op mogelijke Russische betrokkenheid, wat Moskou ontkent.

Zaterdagavond werden voor de tweede dag op rij drones waargenomen boven Deense militaire locaties, meldde het Deense leger.