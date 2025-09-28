ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Moldavische pro-EU-regeringspartij leidt parlementsverkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 22:41
anp280925116 1
CHISINAU (ANP/RTR) - De regerende pro-Europese partij van Moldavië gaat aan de leiding in een parlementsverkiezing die van invloed kan zijn op de toetreding van het land tot de Europese Unie. Met bijna de helft van de stemmen geteld heeft de Partij van Actie en Solidariteit (PAS) 42 procent van de stemmen behaald. Het op Rusland georiënteerde Patriottische Blok staat op 30 procent.
De Moldavische regering en de EU waarschuwden in de aanloop naar de verkiezingen voor grootschalige Russische inmenging. Zo zou Rusland honderdduizenden stemmen proberen te kopen om het land van zijn pro-Europese koers en eventuele toetreding tot de EU af te brengen. Ook werd gevreesd voor cyberaanvallen op de verkiezingsinfrastructuur en valse bommeldingen. Dergelijke incidenten zijn tot nu toe niet gemeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

194019434_m

Wetenschappers vinden microplastics diep in menselijke botten en dat is geen goed nieuws

Loading