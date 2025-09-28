Moldavische pro-EU-regeringspartij leidt parlementsverkiezingen

CHISINAU (ANP/RTR) - De regerende pro-Europese partij van Moldavië gaat aan de leiding in een parlementsverkiezing die van invloed kan zijn op de toetreding van het land tot de Europese Unie. Met bijna de helft van de stemmen geteld heeft de Partij van Actie en Solidariteit (PAS) 42 procent van de stemmen behaald. Het op Rusland georiënteerde Patriottische Blok staat op 30 procent.

De Moldavische regering en de EU waarschuwden in de aanloop naar de verkiezingen voor grootschalige Russische inmenging. Zo zou Rusland honderdduizenden stemmen proberen te kopen om het land van zijn pro-Europese koers en eventuele toetreding tot de EU af te brengen. Ook werd gevreesd voor cyberaanvallen op de verkiezingsinfrastructuur en valse bommeldingen. Dergelijke incidenten zijn tot nu toe niet gemeld.