Trump bespreekt maandag overheidsfinanciën met leiders Congres

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 21:28
anp280925112 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump ontmoet maandag in het Witte Huis de Democratische en Republikeinse parlementaire leiders om een ​​overheidssluiting ('shutdown') te voorkomen. Dinsdag zei Trump nog dat hij niet bereid was met de Democraten te praten, omdat de oppositiepartij met "onzinnige en belachelijke eisen" komt en overleg daarom "niet productief" kan zijn.
Gespreksonderwerp wordt een wetsvoorstel dat de overheid tot half november moet financieren en dat vóór 1 oktober moet worden aangenomen. Democraten eisen verlenging van zorgsubsidies en terugdraaiing van bezuinigingen op de zorg die eerder dit jaar werden ingevoerd met Trumps grote uitgavenwet, bekend als 'one big beautiful bill'.
Het Huis van Afgevaardigden heeft het voorstel tot afwending van de shutdown al aangenomen. Maar in de Senaat hebben de Republikeinen minstens zeven Democraten nodig om het voorstel aan te nemen.
Trump heeft gedreigd met massaontslagen van ambtenaren als de overheid stilvalt.
