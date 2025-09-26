ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Denemarken vraagt niet om spoedoverleg NAVO na drone-incidenten

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 15:10
anp260925136 1
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken is niet van plan om een spoedberaad van de NAVO aan te vragen. Donderdag sloot het land nog niet uit om artikel 4 voor zo'n overleg te activeren, maar buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen meldt vrijdag dat daar geen plannen voor zijn.
Het vliegverkeer van Denemarken werd deze week meerdere keren verstoord door drones bij luchthavens. Het is nog onduidelijk waar die drones vandaan komen, maar de Europese Commissie wees naar Rusland.
Dat land was volgens Estland, Roemenië en Polen al verantwoordelijk voor meerdere schendingen van het NAVO-luchtruim deze maand. Polen en Estland riepen toen wel het spoedberaad bijeen. Dat is een zeldzame maatregel die daarvoor nog maar zeven keer was gebruikt in de geschiedenis van de alliantie.
Ingewijden zeiden deze week dat veel NAVO-landen nu terughoudend willen zijn met het gebruik van artikel 4, zodat die stap niet aan kracht verliest.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

shutterstock_2142770805

ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

ANP-484584979

Ben je angstig aangelegd? Dat is waarschijnlijk al voor je geboorte ontstaan

ANP-532067025

Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren

Loading