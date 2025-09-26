Denemarken vraagt niet om spoedoverleg NAVO na drone-incidenten

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Denemarken is niet van plan om een spoedberaad van de NAVO aan te vragen. Donderdag sloot het land nog niet uit om artikel 4 voor zo'n overleg te activeren, maar buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen meldt vrijdag dat daar geen plannen voor zijn.

Het vliegverkeer van Denemarken werd deze week meerdere keren verstoord door drones bij luchthavens. Het is nog onduidelijk waar die drones vandaan komen, maar de Europese Commissie wees naar Rusland.

Dat land was volgens Estland, Roemenië en Polen al verantwoordelijk voor meerdere schendingen van het NAVO-luchtruim deze maand. Polen en Estland riepen toen wel het spoedberaad bijeen. Dat is een zeldzame maatregel die daarvoor nog maar zeven keer was gebruikt in de geschiedenis van de alliantie.

Ingewijden zeiden deze week dat veel NAVO-landen nu terughoudend willen zijn met het gebruik van artikel 4, zodat die stap niet aan kracht verliest.