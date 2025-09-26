ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Oosten wil toevoer gasalarmpistolen uit Europa indammen

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 15:06
anp260925134 1
DEN HAAG (ANP) - De toevoer uit het buitenland van gasalarmpistolen, die vaak worden omgebouwd tot echte vuurwapens, moet worden ingedamd. Dat zei demissionair minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid, VVD) na de ministerraad. De 15-jarige jongen die zondag in Capelle aan den IJssel werd doodgeschoten door de politie had een omgebouwd gasalarmpistool bij zich.
De toevoer van de wapens moet je op Europees niveau bespreken, aldus de bewindsman. "Want het is klaarblijkelijk zo dat ze over de grens makkelijker te krijgen zijn dan hier. En we weten allemaal hoe makkelijk iets over de grens te brengen is. Daarmee gaan we absoluut aan de slag."
Maar dat is volgens Van Oosten niet de enige oplossing. Hij wil ook kijken naar de aanscherping van de wetgeving. Daarnaast moet de handel in dit soort omgebouwde wapens stevig worden aangepakt. Hij vindt het bovendien belangrijk dat mensen worden gewaarschuwd voor de risico's die dit soort omgebouwde wapens met zich meebrengen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

ANP-537343582

Staat de Russische economie inderdaad op instorten, zoals Trump zegt?

ANP-203217114

De dokter die de nazi's trainde bepaalt nog steeds de psychiatrie

ANP-484584979

Ben je angstig aangelegd? Dat is waarschijnlijk al voor je geboorte ontstaan

shutterstock_2142770805

ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

ANP-532067025

Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren

Loading