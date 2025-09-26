Van Oosten wil toevoer gasalarmpistolen uit Europa indammen

DEN HAAG (ANP) - De toevoer uit het buitenland van gasalarmpistolen, die vaak worden omgebouwd tot echte vuurwapens, moet worden ingedamd. Dat zei demissionair minister Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid, VVD) na de ministerraad. De 15-jarige jongen die zondag in Capelle aan den IJssel werd doodgeschoten door de politie had een omgebouwd gasalarmpistool bij zich.

De toevoer van de wapens moet je op Europees niveau bespreken, aldus de bewindsman. "Want het is klaarblijkelijk zo dat ze over de grens makkelijker te krijgen zijn dan hier. En we weten allemaal hoe makkelijk iets over de grens te brengen is. Daarmee gaan we absoluut aan de slag."

Maar dat is volgens Van Oosten niet de enige oplossing. Hij wil ook kijken naar de aanscherping van de wetgeving. Daarnaast moet de handel in dit soort omgebouwde wapens stevig worden aangepakt. Hij vindt het bovendien belangrijk dat mensen worden gewaarschuwd voor de risico's die dit soort omgebouwde wapens met zich meebrengen.