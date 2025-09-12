ECONOMIE
Laros met vertrouwen op WK atletiek: ik kan een race controleren

Sport
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:20
TOKIO (ANP) - Niels Laros beseft dat grootse daden van hem worden verwacht op de WK atletiek in Tokio. Dat kan ook moeilijk anders na zijn indrukwekkende zeges op de 1500 meter in de Diamond Leagues van Brussel en Zürich. De 20-jarige Oosterhouter gaf in die races de complete wereldtop het nakijken.
"Die overwinningen hebben me veel zelfvertrouwen gegeven. Ik heb laten zien dat ik een race kan controleren. Natuurlijk zijn de verwachtingen nu heel hoog en ik droom zelf ook van het podium, maar ik wil ook realistisch blijven", zei Laros vlak voor de WK, waar hij meedoet aan de 1500 meter en de 5000 meter. De Brabander loopt zondag in de series van de 1500 meter.
Met zijn in Zürich gelopen Nederlands record van 3.29,20 staat Laros derde op de ranglijst van de deelnemers. De Fransman Azzedine Habz en de Keniaan Phanuel Kipkosgei Koech hebben weliswaar een betere tijd gelopen, Laros heeft beide mannen in een rechtstreekse confrontatie duidelijk verslagen.
