DENK dient motie van wantrouwen in tegen Van Oosten

DEN HAAG (ANP) - DENK komt met een motie van wantrouwen tegen demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD)."Na 80 jaar lopen er weer openlijk fascisten door de Nederlandse straten," zegt Stephan van Baarle. De DENK-fractievoorzitter stelt dat Van Oosten "een nazi geen nazi durft te noemen", en noemt hem daarom "volledig ongeschikt, en dan moet je weg". Ook Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zei woensdag dat "de vertrouwensvraag op tafel ligt".

De minister sloeg een advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in de wind, die hem aanraadde om het geweld als extreemrechts te bestempelen. Later kwam hij daar op terug: "Ik was te star en te bang dat ik bijvoorbeeld een rechtszaak negatief beïnvloed."