Steun in Tweede Kamer voor extra traumahelikopter vliegveld Teuge

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het plan om een extra traumahelikopter in te zetten bij het Gelderse vliegveld Teuge. Dat melden initiatiefnemers VVD en BBB na berichtgeving van RTL Nieuws. De partijen hadden dit plan al langer, en zijn er nu naar eigen zeggen in geslaagd om de benodigde 15 miljoen euro vrij te maken op de begroting.

In het oosten van het land en Limburg zijn volgens Kamerleden Harry Bevers (VVD) en Femke Wiersma (BBB) "witte vlekken" in de spoedzorg. Door hun plan moet er een traumahelikopter komen in Gelderland en een medisch team met een auto in Zuid-Limburg.