ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steun in Tweede Kamer voor extra traumahelikopter vliegveld Teuge

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 8:51
anp030326079 1
DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het plan om een extra traumahelikopter in te zetten bij het Gelderse vliegveld Teuge. Dat melden initiatiefnemers VVD en BBB na berichtgeving van RTL Nieuws. De partijen hadden dit plan al langer, en zijn er nu naar eigen zeggen in geslaagd om de benodigde 15 miljoen euro vrij te maken op de begroting.
In het oosten van het land en Limburg zijn volgens Kamerleden Harry Bevers (VVD) en Femke Wiersma (BBB) "witte vlekken" in de spoedzorg. Door hun plan moet er een traumahelikopter komen in Gelderland en een medisch team met een auto in Zuid-Limburg.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

143868444_m

Waarom slapen we na ons 60e ineens zo slecht?

106730465-15598793-image-a-2_1772202228141

Rijke mannen: Al Fayed liet jonge vrouwen medisch onderzoeken als 'vlees' met 'grondige borstonderzoeken'

Loading