ANTALYA (ANP) - Het afvangen en opslaan van CO2 uit de atmosfeer is maar weinig effectief om klimaatverandering tegen te gaan, concludeert onderzoeksinstituut Climate Analytics. Volgens de klimaatdenktank speelt deze technologie momenteel een marginale rol en is de verwachting dat dat in de toekomst zo zal blijven. Het opvangen en opslaan of hergebruiken van CO2 is een van de ambities in de concepttekst van de slotverklaring op de VN-klimaattop in Antalya, waarover momenteel nog koortsachtig wordt onderhandeld.

Zon- en windenergie leggen veel meer gewicht in de schaal als het gaat om het voorkomen van CO2-uitstoot, aldus Climate Analytics. Vorig jaar hebben die vormen van hernieuwbare energie ruim 4,3 gigaton aan CO2-uitstoot voorkomen, ruim 65 keer meer dan de totale wereldwijde opslagcapaciteit voor dat broeikasgas, schrijven de onderzoekers.

Directeur Bill Hare van Climate Analytics noemt de technologie van het afvangen en opslaan van CO2 "een fantasiedoel" dat geen plek zou moeten krijgen in het VN-klimaatproces.