Een kwart van de Nederlandse Windows -computers draait nog steeds op Windows 10, meldt de Consumentenbond op basis van StatCounter. Microsoft heeft nu besloten om de gratis beveiligingsupdates voor thuisgebruikers nog door te laten lopen tot 12 oktober 2027. Maar lang niet elke laptop krijgt deze automatisch binnen. Grote kans dat je hiervoor moet inschrijven; gelukkig is dat zo gepiept en kost het niks.

Krijgt je laptop nog updates? Zo check je het

Open Instellingen, kies Update en beveiliging en dan Windows Update. Staat daar dat je pc is ingeschreven voor Extended Security Updates (ESU), het verlengde updateprogramma, dan loopt de dekking door tot 12 oktober 2027. “Als je al bent ingeschreven, loopt je dekking automatisch door tot die datum. Je hoeft verder niets te doen”, schrijft Microsoft

Zie je de knop “Nu inschrijven”, dan krijgt je laptop sinds 14 oktober 2025 geen beveiligingsupdates meer. Toen stopte de gewone ondersteuning. Ron Pooters, directeur van de Innovatie Hub bij Microsoft België, noemde zo’n toestel tegenover VRT NWS nu al een beveiligingsrisico.

Niet ingeschreven: zo meld je je laptop alsnog aan

Klik op “Nu inschrijven” en log in met je Microsoft-account. Met zo’n account is het gratis. Het lukt alleen als je laptop aan deze eisen voldoet:

Windows 10 versie 22H2 (Home, Pro, Pro Education of Workstations), met de laatste updates geïnstalleerd;

je bent aangemeld met een beheerdersaccount, geen kinderaccount;

de laptop wordt niet beheerd door een werkgever of school.

Werk je liever met een lokaal account, zonder Microsoft, dan betaal je eenmalig 30 dollar plus btw. Stiftung Warentest rekent in Duitsland op ongeveer 30 euro. Eén licentie geldt voor maximaal tien apparaten.

Kies je de gratis route, blijf dan met hetzelfde Microsoft-account inloggen. Doe je dat niet, dan stoppen de updates in Europa na hooguit 60 dagen, meldt Microsoft.

Zonder deze updates is je computer onveilig en kwetsbaar voor gegevensdiefstal en andere aanvallen. - Stiftung Warentest

Kan je laptop Windows 11 aan? Dan is overstappen gratis

Een laptop die geschikt is voor Windows 11 krijgt de upgrade kosteloos, schrijft Which? , de Britse tegenhanger van de Consumentenbond. Of dat bij jou kan, zie je op dezelfde Windows Update-pagina of met de gratis app Pc-statuscontrole van Microsoft. Windows 11 vraagt onder meer een beveiligingschip (TPM 2.0), 4 GB werkgeheugen en een processor die doorgaans niet ouder is dan 2018.

Pooters is daar duidelijk over: “Consumenten wil ik aanraden om nu al op zoek te gaan naar een nieuw apparaat waarop je met Windows 11 kunt werken.” De verlenging naar 2027 geeft dus vooral tijd om te sparen of te kiezen.

Te oud voor Windows 11: drie andere routes

Valt je laptop af, dan noemt Which? een paar uitwegen. Deze drie liggen het meest voor de hand.

ChromeOS Flex. Een gratis systeem van Google dat een oude laptop verandert in een soort Chromebook. Je werkt dan vooral in de browser; Word en Excel gebruik je online. Linux. Ook gratis. De Consumentenbond en Stiftung Warentest noemen allebei Linux Mint als instapper. Een nieuwe of opgeknapte laptop. Stiftung Warentest wijst op refurbished modellen, die al met Windows 11 geleverd worden.

Bij een gewone installatie van ChromeOS Flex of Linux wis je de hele schijf. Zet je foto’s en documenten dus eerst op een usb-stick of in de cloud.

Het is moeilijk om daar op vooruit te lopen, maar ga er vanuit dat dit de einddatum is. - Ron Pooters, directeur Innovatie Hub Microsoft België

Je browser blijft trouwens langer bij: Edge krijgt op Windows 10 updates tot minstens oktober 2028, meldt Notebookcheck. Het besturingssysteem zelf beschermt dat niet.

Checklist voor je Windows 10-laptop

Kijk in Windows Update of je laptop is ingeschreven voor ESU.

Niet ingeschreven: klik op “Nu inschrijven” en log in met je Microsoft-account.

Blijf met dat account ingelogd, anders stoppen de updates na 60 dagen.

Gebruik je Chrome, zet dan ook de extra beschermstand van Chrome aan.

Zet 12 oktober 2027 in je agenda: daarna is ook de verlenging voorbij.

Gaat de laptop weg, maak dan een back-up en zet hem terug naar de fabrieksinstellingen voor je hem inlevert.

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