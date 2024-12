Deodorants voor testikels, hydraterende crèmes voor de penis : hoe cosmetica mannen verleidt

De Spaanse krant El Pais verdiepte zich in cosmetica voor mannen. En dan vooral in nieuwe producten. De markt voor mannelijke cosmetica groeit snel. Hoewel mannen gemiddeld minder schoonheidsproducten kopen dan vrouwen, stijgt hun uitgavenpatroon in deze sector sneller. Dit is deels te danken aan veranderende gendernormen die mannen meer vrijheid geven om aan zelfzorg te doen zonder sociale stigmatisering. Toch blijft er een drempel: veel mannen zijn bang om als ijdel gezien te worden.

Wat voor producten zijn er?

Intieme deodorants: Merken zoals Jander bieden producten aan zoals "Down There" , een deodorant speciaal voor de intieme zone van mannen. Deze producten richten zich op het verminderen van geuren veroorzaakt door zweet en bacteriën, met behoud van een gezonde pH-balans.

Hydraterende crèmes en make-up: Siwon introduceerde de "Handsomefyer", een crème die de huid egaliseert en een subtiel kleurcorrigerend effect heeft. Hoewel het technisch make-up is, wordt het gepresenteerd als een huidverzorgingsproduct om stigma's te vermijden.

Specifieke verzorging: Naast gezicht en lichaam wordt nu ook aandacht besteed aan intieme hygiëne en verzorging, zoals hydraterende crèmes voor de penis.

Hoe doorbreken ze vooroordelen?

Cosmeticamerken gebruiken slimme marketingstrategieën om traditionele opvattingen over mannelijkheid te doorbreken:

Nieuwe terminologie: Producten worden anders benoemd (bijvoorbeeld "Handsomefyer" in plaats van make-up).

Humor en herkenbaarheid: Merken zoals Siwon spreken mannen aan met humoristische slogans en informele taal.

Aantrekkelijke verpakkingen: Producten worden ontworpen om er stoer en mannelijk uit te zien, zodat mannen zich comfortabeler voelen tijdens het kopen.

Modegril of blijvende trend?

De groei van deze markt lijkt structureel. Onderzoek toont aan dat 43% van de mannen tussen 18 en 44 jaar vaker make-up gebruikt dan een jaar geleden, met een toename van 27% in uitgaven in deze categorie. Dit wijst op een blijvende verschuiving in hoe mannen naar persoonlijke verzorging kijken.