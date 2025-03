Ganna zag af achter twee wereldkampioenen in Milaan-Sanremo

SANREMO (ANP) - Filippo Ganna reed in gezelschap van een koningskoppel de Poggio af in de finale van Milaan-Sanremo. Mathieu van der Poel bleek te sterk in de sprint, maar de Italiaan van Ineos Grenadiers sprintte voor de Sloveen Tadej Pogacar naar de tweede plaats in de wielerklassieker. "Die twee hebben mij enkele jaren van mijn leven gekost", sprak Ganna lachend voor de Italiaanse tv.

"Ik ben echt blij met vandaag. Ik kon niet meer doen dan deze twee grote kampioenen volgen", vertelde Ganna. "Het zijn allebei wereldkampioenen. Ik kan alleen maar trots zijn. Dit jaar kon ik echt niets meer, hopelijk kan ik volgend jaar terugkomen voor meer."

Ganna moest lossen op de Poggio, maar keerde daarna wel terug bij Van der Poel en Pogacar. "Ik probeerde de Poggio op te rijden in mijn eigen tempo, mijn waarden hoog te houden tot de top. Dat kan ik, als tijdrijder. Daarna ging ik met gesloten ogen de afdaling in, om nog aan te sluiten bij de twee voor mij."

Ganna, zelf tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, was in 2023 al eens tweede in Milaan-Sanremo, ook toen achter Van der Poel.