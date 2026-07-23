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Derde dag Vierdaagse: 42.450 deelnemers lopen zwaarste dag uit

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 18:23
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NIJMEGEN (ANP) - Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse hebben 42.450 deelnemers de tocht volbracht. 1257 mensen zijn niet gestart of uitgevallen. Het percentage uitvallers is met 2,7 procent iets hoger dan in 2025 en iets lager dan in 2024. De derde dag geldt als de zwaarste dag vanwege de vele hoogteverschillen.
Donderdag zijn drie mensen gediskwalificeerd, laat de organisatie weten. Twee militairen en een burger. De militairen droegen minder gewicht op hun rug dan de verplichte 10 kilo. De burgerdeelnemer liep met een verkeerd bandje op het parcours, maar weigerde terug te lopen. Van de woensdag gediskwalificeerde wandelaars zijn er twee tevergeefs in beroep gegaan.
Vrijdag is de laatste wandeldag van de Vierdaagse en dat wordt vermoedelijk ook de warmste met 26 graden in de middag. Op de laatste dag steken wandelaars bij Cuijk de Maas over via een tijdelijke door militairen gebouwde brug. Daarna wacht de feestelijke intocht op de Via Gladiola in Nijmegen.
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