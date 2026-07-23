AEX sluit flink lager, olieprijzen stijgen fors door Iranoorlog

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag flink lager gesloten. Ook op andere Europese beurzen was de stemming negatief. Beleggers reageerden onder meer op de flinke stijging van de olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van Brentolie steeg daardoor naar boven de 100 dollar per vat.

De Verenigde Staten voerden voor de twaalfde nacht op rij luchtaanvallen uit op Iran. Ook hebben de Houthi's twee Saudische olietankers in de Rode Zee aangevallen, omdat ze de zeeblokkade van de Jemenitische groep zouden hebben geschonden. Verder heeft Iran de afgelopen dagen schepen in de Straat van Hormuz aangevallen.

De AEX-index sloot 1,3 procent lager tot 1086,67 punten. Woensdag steeg de hoofdindex met 0,4 procent. De MidKap daalde 0,5 procent op 1086,70 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten minnen tot 1,6 procent zien.

De prijs van een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg met 6,6 procent naar 100,31 dollar. Dat is het hoogste niveau in zes weken. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,8 procent meer tot 91,89 dollar.

Shell was een van de weinige stijgers bij de hoofdfondsen en won 1,4 procent dankzij de hogere olieprijzen. Oliedienstverlener SBM Offshore stond helemaal bovenaan en kreeg er 2,7 procent bij.

Besi eindigde onderaan de hoofdfondsen en verloor 7,3 procent. De chiptoeleverancier zag de verkopen en orders flink toenemen in het afgelopen kwartaal, dankzij de aanhoudende grote vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel steeg in de afgelopen twee dagen met ruim 10 procent. Beleggers lijken de resultaten te hebben aangegrepen om winst te nemen. Branchegenoten ASML en ASMI daalden 0,7 en 2,4 procent.

In de MidKap was Arcadis (plus 11,6 procent) een opvallende stijger. Ingewijden zeiden tegen persbureau Reuters dat het advies- en ingenieursbureau overnamebelangstelling heeft getrokken van partijen, waaronder de Canadese branchegenoot WSP Global. Die zouden Arcadis als ondergewaardeerd beschouwen. Volgens de bronnen heeft WSP het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met adviseurs en met tussenpozen gewerkt aan een mogelijk bod op Arcadis.

Verder reageerden beleggers op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Die besloot donderdag om de rente in de eurozone ongewijzigd te laten op 2,25 procent.