Derde Duitse Patriot-luchtafweersysteem aangekomen in Oekraïne

KYIV (ANP/DPA) - Het derde door Duitsland verstrekte Patriot-luchtafweersysteem is aangekomen in Oekraïne. Dat meldt president Volodymyr Zelensky, die de laatste weken benadrukte dat zijn land de luchtafweer nodig moest uitbreiden om het luchtruim veilig te houden.

Duitsland zegde in april een derde Patriot-luchtafweersysteem toe aan Oekraïne. Het land leverde ook andere soorten luchtverdediging, maar Patriot staat bekend als een van de effectiefste ter wereld.

"Dit vergroot onze capaciteiten in de lucht", zei Zelensky over de nieuwste aanwinst. "Er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren en dit betekent geen gegarandeerde bescherming, maar het is desalniettemin een aanwinst voor Oekraïne."

In zijn vraag om buitenlandse hulp om de Oekraïense luchtafweer uit te breiden heeft Zelensky cijfers genoemd tussen de 6 en 25 benodigde Patriot-systemen. Het is onduidelijk hoeveel systemen er tot nu toe zijn geleverd en of ze allemaal nog operationeel zijn.