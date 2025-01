Derde explosie in korte tijd bij bakkerij in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM (ANP) - Bij een Turkse bakkerij op de hoek van de Kamperfoeliestraat en de Ericalaan in Bergen op Zoom heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Het is de derde keer in enkele weken tijd dat de bakkerij doelwit was. Dat bevestigde een woordvoerder van de politie na berichtgeving door Omroep Brabant.

Na de explosie rond 01.00 uur brak brand uit in het pand. Het pand raakte hierdoor zwaar beschadigd. Op 29 december was er ook al een explosie bij de bakkerij. Vermoedelijk werd die veroorzaakt door een vuurwerkbom. Tijdens de jaarwisseling werd er opnieuw zwaar vuurwerk afgestoken bij de bakkerij. Hierop stelde burgemeester Margot Mulder een samenscholingsverbod in bij het gebouw.

De politie gaat uit van opzet en doet onderzoek naar het verband tussen de explosies, zei de woordvoerder.