Crazy Crumble verovert Brabant: ‘Weer eens wat anders dan een Bossche bol’

Den Bosch heeft een nieuwe publiekslieveling: de Crazy Crumble. De Bossche bol moet tijdelijk een stapje terugdoen, want deze warme appelcrumble met kaneel, crumblelaag, crème anglaise en een knapperig laagje gekarameliseerde suiker steelt op het moment de show.

Bij Pilkington’s, het restaurant achter deze hit, is het sinds de crumble viraal ging op TikTok een komen en gaan van smulpapen uit alle hoeken van het land. Voor 6,50 euro krijg jij het zoete hapje ook in je handen gedrukt, maar je zult er misschien wel even voor in de rij moeten staan. Afgelopen woensdag gingen er al vijftig over de toonbank, en de populariteit blijft stijgen.

Op een bankje in de buurt van het restaurant genieten Carlijn en Anne van hun laatste happen crumble. “Het is echt heel lekker”, zegt Anne enthousiast tegen een verslaggever van het Brabants Dagblad. Carlijn knikt. “Ik woon hier om de hoek en wilde het meteen proberen toen ik het online zag. Zelfs mijn collega’s uit Amsterdam willen hierheen komen om dit te proeven”, lacht ze.

Inspiratie over de grens

Dat deze culinaire hype uit Londen komt overwaaien, is geen toeval. Pilkington’s-eigenaren Angelique Belgers en Bart Derks reizen jaarlijks naar de Engelse hoofdstad om inspiratie op te doen. “We hebben al dertig jaar een klassieke apple crumble op het menu”, vertelt Belgers. “Toen we daar de humble crumble tegenkwamen, dachten we: waarom zouden we dat niet op onze manier doen?”

Het idee kreeg vorm rond de feestdagen, maar de échte aandacht kwam pas later. “Zoiets goed in de markt zetten blijft een uitdaging”, zegt Derks. Gelukkig bracht lokale Instagrammer Kelsey Ikkersheim, bekend van het account Bossche Buik, daar verandering in. “Vanaf dat moment werd het al wat drukker.”

Alle appels op door TikTok

De grote doorbraak kwam echter dankzij Sophie Ousri, een influencer uit Eindhoven met 176.000 TikTok-volgers. Haar enthousiaste video werd inmiddels meer dan 700.000 keer bekeken. Belgers: “Dat hebben we zeker gemerkt. Sindsdien is het nog drukker geworden. Gisteren waren de appels zelfs voor het eerst helemaal op.”

De Crazy Crumble trekt volk van allerlei pluimage. “De eerste dag na die video stonden scholieren hier in de rij, ongeacht het weer”, zegt Belgers. “De dag erna kwamen juist vooral dertigers. Het is een enorme mix van leeftijden.”

Anticiperen

Derks ziet de populariteit van hun gerecht als een combinatie van vakmanschap en goed anticiperen op de nieuwe trends. “Onze crème anglaise bijvoorbeeld, die maken we iedere dag vers. Dat komt echt niet uit een pakje.”

“We houden ervan om voorop te lopen, zelfs ten opzichte van Amsterdam. Je moet de trends toch een stapje voor zijn”, zegt hij met een knipoog.

