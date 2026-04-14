Derde verdachte aangehouden om vuurwerk bij Ajax - FC Groningen

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het gooien van vuurwerk tijdens een Eredivisieduel tussen Ajax en FC Groningen eind november. Het gaat om een 38-jarige man uit Hoofddorp, laat een woordvoerder weten. Hij wordt verdacht van dwang, openlijke geweldpleging en huisvredebreuk.

Eind vorige maand werden al een 30-jarige Amsterdammer en een 17-jarige jongen uit Veldhoven aangehouden in de zaak. De politiewoordvoerder sluit niet uit dat nog meer arrestaties zullen volgen.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen in de Johan Cruijff ArenA werd op zondag 30 november na een paar minuten stilgelegd, omdat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Volgens de politie was kort daarvoor een nooduitgang geopend, waarbij stewards aan de kant waren gezet en waren geïntimideerd. Daardoor konden supporters zonder ticket en met vuurwerk het stadion binnenkomen.