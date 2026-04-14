Leiders 'Hormuz-coalitie' praten vrijdag over heropenen zeestraat

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 12:23
LONDEN/PARIJS (ANP) - De leiders van de landen die een einde willen maken aan de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz komen vrijdag bijeen. Aan de eerste top van de 'Hormuz-coalitie' zal naar verwachting ook premier Rob Jetten meedoen.
De leiders spreken elkaar tijdens een videovergadering, onder leiding van de Franse president en de Britse premier vanuit Parijs, meldt de staf van president Emmanuel Macron. Sinds de coalitie geboren werd, onder druk van een ontevreden Amerikaanse president Donald Trump, zijn er ook haast voortdurend besprekingen op het niveau van legerchefs, militaire planners en anderen met meer praktische kennis van zaken. Er moeten snel meer concrete toezeggingen komen over hulp bij het heropenen van de cruciale zeestraat, zei NAVO-chef Mark Rutte donderdag.
De Britse premier Keir Starmer en de Franse president Macron kondigden maandag al aan een top te beleggen.
POPULAIR NIEUWS

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

