Dertig jaar voor moordpogingen bij oude redactie Charlie Hebdo

PARIJS (ANP/AFP) - De 29-jarige Pakistaan Zaheer Mahmood is veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor een mesaanval bij de voormalige redactie van Charlie Hebdo in 2020. Hij probeerde op de stoep van het gebouw in Parijs twee mensen te doden met een hakmes. De aanval hield verband met de aanslag op het satirische tijdschrift waarbij in 2015 twaalf doden vielen.

Aanleiding voor de aanslag in 2015 was de publicatie van een aantal karikaturen van de profeet Mohammed in Charlie Hebdo. Het blad had die in september 2020 opnieuw gepubliceerd, waarna Mahmood een paar weken later wraak kwam nemen. Dat hij bij de oude redactie van het blad stond, was omdat hij zich had vergist. Na de aanslag van 2015 was de redactie verhuisd.

Mahmood is schuldig bevonden aan poging tot moord en terroristische samenspanning.