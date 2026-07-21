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Deutsche Bahn wil alcoholverbod op alle Duitse stations

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 11:57
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BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn wil het drinken van alcohol op stations verbieden. Op enkele grote stations is er al zo'n verbod, maar vanaf 15 oktober moet het gaan gelden op alle circa 5400 stations.
Deutsche Bahn zegt meer "orde en veiligheid" te willen op stations en in de trein. De maatregel volgt op een incident in Baden-Württemberg, waar een medewerker van het spoorbedrijf vrijdagavond werd geschopt en geslagen door een vermoedelijk dronken passagier. Toen de deur het begaf, viel de medewerker uit de rijdende trein. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De medewerker raakte zwaargewond.
Een van de stations waar het alcoholverbod al geldt, is Hamburg Hauptbahnhof. Deutsche Bahn zegt daar goede ervaringen mee te hebben opgedaan en dat het aantal conflicten er duidelijk is afgenomen.
In sommige treinen van Deutsche Bahn worden wel alcoholhoudende dranken verkocht. Daar komt ook geen verandering in, meldt het spoorbedrijf.
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