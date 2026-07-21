Import uit illegale nederzettingen vanaf 22 september verboden

DEN HAAG (ANP) - Goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat meldt minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) aan de Tweede Kamer. Het handelsverbod zat er al aan te komen, maar de ingangsdatum was nog niet bekend.

Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een nationaal verbod op de invoer of doorvoer van goederen uit illegale nederzettingen. Een Europees verbod bleek tot dusver niet haalbaar omdat daar onder de lidstaten van de EU onvoldoende draagvlak voor bestaat. België, Spanje en Ierland stelden eerder al op nationaal niveau sancties in.

De bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Kolonisten maken zich bovendien volgens de Verenigde Naties stelselmatig en op grote schaal schuldig aan geweld en intimidatie tegen de Palestijnse bevolking.

Tussenhandel

Het verbod treft niet alleen de import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook de (tussen)handel. Ook Nederlandse bedrijven in het buitenland moeten zich eraan houden. Activiteiten die erop gericht zijn het verbod te omzeilen, worden eveneens verboden.

Het handelsverbod stuit niet op bezwaren van de Raad van State, die in een spoedadvies wel twijfels uit over de handhaafbaarheid. Het kabinet stond daar zelf ook al bij stil toen de maatregel twee maanden geleden werd aangekondigd. De belangrijkste wetgevingsadviseur stipt daarnaast aan dat het kabinet omwille van de snelheid getroffen partijen niet heeft geraadpleegd via de gebruikelijke internetconsultatie.