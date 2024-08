Die Linke in crisis: leiders stellen zich niet herkiesbaar

BERLIJN (ANP/DPA) - De leiders van de Duitse partij Die Linke hebben hun vertrek aangekondigd. Janine Wissler en Martin Schirdewan stellen zich in oktober niet meer herkiesbaar, meldt de radicaal-linkse partij in een verklaring.

Die Linke maakt politiek zware tijden door. De partij heeft een reeks teleurstellende verkiezingsuitslagen achter de rug en staat in de peilingen nog op ongeveer 3 procent. Het prominente oud-lid Sahra Wagenknecht, die voor zichzelf is begonnen, doet het veel beter met haar Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).

De partijtop van Die Linke heeft erkend dat het voortbestaan van de partij op het spel lijkt te staan. In een motie voor het partijcongres in oktober wordt gesproken over een politiek gevaarlijke situatie. Afzwaaiend leider Wissler zegt dat binnen delen van de partij behoefte lijkt te zijn aan een nieuwe start met nieuwe gezichten. Ze zegt partijgenoten duidelijkheid te willen bieden door haar vertrek ruim voor oktober aan te kondigen.