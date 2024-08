SCHEVENINGEN (ANP) - De 40-jarige man die zaterdag in zee bij Scheveningen vermist was geraakt, is weer terecht. De politie meldt dat de man in goede gezondheid is aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De man ging zwemmen maar keerde niet terug. De politie verstuurde zaterdagavond een Burgernetmelding en vroeg het publiek om uit te kijken naar de zwemmer. Rond 22.30 uur werd de zoekactie gestaakt. De man was toen nog niet gevonden.