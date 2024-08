Atletenvertegenwoordigers klagen over onlinehaat tijdens Spelen

PARIJS (ANP) - De atletenvertegenwoordigers van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beklagen zich over de vele onlinehaatberichten die tijdens de afgelopen Spelen van Parijs zijn binnengekomen. De organisatie Athlete365 had al kunstmatige intelligentie ingeschakeld om onlinehaat op te sporen en te beantwoorden, maar moest tot haar eigen "diepgaande teleurstelling" alsnog ruim 8500 keer verdere actie ondernemen.

"Als vertegenwoordigers van atleten veroordelen we in de meest krachtige bewoordingen alle vormen van agressie en intimidatie, ongeacht de mening die men kan hebben over bepaalde beslissingen. We betuigen ons volledige medeleven en onze steun aan de atleten en individuen die getroffen zijn door dit onacceptabele gedrag. Deze atleten verdienen veel meer respect voor wat ze hebben bereikt", staat in een verklaring.

Eerder startte de Algerijnse bokskampioene Imane Khelif, die was verwikkeld in een grote gendercontroverse, al een juridische zaak tegen de haatberichten. Daarop opende het Franse Openbaar Ministerie een onderzoek.