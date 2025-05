Dierenrechtenclub: uitspraak 'geen overwinning' voor Dolfinarium

UTRECHT (ANP) - Het oordeel van de rechter dat er onvoldoende bewijs is voor overtredingen van Dolfinarium is "geenszins een overwinning" voor het zeezoogdierenpark in Harderwijk. Dat laat de dierenrechtenorganisatie Bite Back weten, die anderhalf jaar geleden een handhavingsverzoek indiende tegen het Dolfinarium omdat de dieren daar onnatuurlijk gedrag zouden vertonen.

Volgens de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) mogen dieren zulk gedrag onder voorwaarden tonen, bijvoorbeeld om een educatieve boodschap over te brengen. Daar is Bite Back het niet mee eens. "Het laten zwaaien met de vinnen door zeeleeuwen naar bezoekers onder begeleiding van een 'tot ziens' was gewoonweg niet toegestaan conform de afspraken die het Dolfinarium met het ministerie heeft gemaakt", stelt Alex Romijn van de stichting. "Los van dat hier geen educatief aspect aan zit, is zo een overtreding glashelder."

Het handhavingsverzoek van Bite Back leidde ertoe dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het Dolfinarium vorige maand opdroeg de shows met dolfijnen, walrussen en zeehonden aan te passen. Als het park dat niet zou doen, zou het een boete krijgen. Het Dolfinarium veranderde daarop een aantal elementen in de shows, maar tekende ook bezwaar aan. De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelt nu dat die boete niet mag worden opgelegd zolang de bezwaarprocedure nog loopt.

Uitspraak verder bestuderen

Romijn zegt dat Bite Back de uitspraak verder gaat bestuderen, samen met de advocaat van de stichting. "De bezwaarprocedure loopt nog en als de RVO en staatssecretaris de afspraken en wet volgen, moet men gewoon besluiten in het belang van de dieren en deze showelementen verbieden."

In de uitspraak van het CBb staat dat staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) tijdens de zitting heeft laten weten dat hij niet verwacht voor de zomerperiode een besluit te nemen over het bezwaar. Zijn ministerie meldde eerder maandag aan een reactie op de uitspraak te werken. Het Dolfinarium liet weten opgelucht te zijn dat "de waarheid" nu boven tafel komt. Het park werkt naar eigen zeggen volgens de afspraken die het met het ministerie heeft gemaakt.