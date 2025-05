Rotterdamse haven kan in zee met 1000 hectare uitgebreid worden

DEN HAAG (ANP) - De haven van Rotterdam zou op zee met maximaal 1000 hectare uitgebreid kunnen worden. Dat blijkt uit een technische verkenning die het Rijk, de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben uitgevoerd. Het rapport wordt over een paar weken gepubliceerd, maar tijdens een conferentie op het provinciehuis in Den Haag over zeewaartse uitbreiding van de haven kwamen de mogelijkheden al ter sprake.

De technische verkenning schetst drie varianten, van 400, 800 en 1000 hectare, om de eerder aangelegde Maasvlakte aan de zuidwestkant te vergroten. Mogelijke knelpunten zijn de hiervoor verplichte natuurcompensatie, de benodigde stikstofvergunningen en de beschikbaarheid van zand.

Vrijwel alle betrokken partijen zijn het erover eens dat onderzoek moet worden gedaan naar "nut en noodzaak" van mogelijke uitbreiding van de haven. Een formeel besluit hierover valt eind dit jaar.