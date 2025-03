DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber wil behalve een "kleine correctie" niets wijzigen aan haar asielwetten, meldde ze voor aanvang van de ministerraad. Die aanpassing gaat over de zogeheten voornemenprocedure, die Faber wil afschaffen. De PVV-minister is niet van plan om iets te veranderen aan de toelichting op haar wetten, waar de Raad van State veel kritiek op had.